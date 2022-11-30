Модника-рецидивиста поймали на краже футболок в ТЦ Петербурга

Вора поймали на краже футболок в ТЦ Петербурга / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге задержали модника-рецидивиста. Вечером 29 ноября 2022 года в одном из магазином торгово-развлекательного комплекса на проспекте Стачек поймали мужчину, который украл футболки. Однако далеко с обновками он убежать не смог, так как попался в руки сотрудников Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- Накануне вечером в одном из магазинов торгово-развлекательного комплекса на проспекте Стачек неоднократно судимый гражданин открыто похитил семь футболок общей стоимостью около 21 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Вора заметили продавцы магазина и быстро нажали на "тревожную кнопку". На вызов сразу же прибыл наряд вневедомственной охраны, который задержал мужчину.

Оказалось, что вор уже не первый раз попадается на подобных преступлениях. Ранее он уже был судим за кражи, грабежи и мошенничество.