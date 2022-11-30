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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 12:52

Модника-рецидивиста поймали на краже футболок в ТЦ Петербурга

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Вора поймали на краже футболок в ТЦ Петербурга / Фото: Росгвардия

Вора поймали на краже футболок в ТЦ Петербурга / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге задержали модника-рецидивиста. Вечером 29 ноября 2022 года в одном из магазином торгово-развлекательного комплекса на проспекте Стачек поймали мужчину, который украл футболки. Однако далеко с обновками он убежать не смог, так как попался в руки сотрудников Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- Накануне вечером в одном из магазинов торгово-развлекательного комплекса на проспекте Стачек неоднократно судимый гражданин открыто похитил семь футболок общей стоимостью около 21 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Вора заметили продавцы магазина и быстро нажали на "тревожную кнопку". На вызов сразу же прибыл наряд вневедомственной охраны, который задержал мужчину.

Оказалось, что вор уже не первый раз попадается на подобных преступлениях. Ранее он уже был судим за кражи, грабежи и мошенничество.