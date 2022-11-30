Названы самые доступные направления для путешествий из Петербурга в декабре

Дешевле всего путешествовать на поезде. Фото: Олег ЗОЛОТО

На носу Новый год и праздники, когда многие петербуржцы отправятся в небольшие путешествия. Но тогда и цены подрастут. А пока на календаре конец ноября, есть возможность отдохнуть бюджетно. Самые доступные направления для поездок из Петербурга в декабре назвали специалисты сервиса Яндекс.Путешествия.

- Из Санкт-Петербурга дешевле всего будет уехать на поезде в Бологое (600 рублей), Псков (681 рубль), Великий Новгород (736 рублей), Сортавалу (767 рублей) и в Тверь (838 рублей), - сообщается в исследовании.

Москву билет на одного человека и в одну сторону стоит минимум 991 рубль, в Мурманск - 2 004 рубля, а в Минеральные Воды - 3 066 рублей.

Если хочется не мерного стука колес за окном, а чтобы под крылом самолета были видны облака, то придется раскошелиться. В среднем билет из Петербурга в Москву обойдется в пять с лишним тысяч рублей. Столько же стоят перелеты в Казань или Калининград. Но все зависит от дат. Если попасть на акцию, то можно урвать билет и за тысячу. А вот Сочи будет дороже, как и открытые зарубежные страны: Армения, Турция, Египет. Тем более, что обычно перелет за границу идет в турпакете. Недельный отдых на берегу моря потянет на десятки тысяч рублей. А то и более.