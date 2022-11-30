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НовостиЭкономика30 ноября 2022 14:02

В Петербурге на 50% выросло число выставленных на продажу торговых центров

По оценкам экспертов, каждый второй ТЦ в России может закрыться из-за проблем с финансами
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Не все ТЦ смогут пережить полосу экономической нестабильности.

Не все ТЦ смогут пережить полосу экономической нестабильности.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург стал лидером среди регионов России по приросту числа торговых объектов, выставленных на продажу. С января 2022 года в городе на 50% увеличилось количество предложений о реализации ТЦ с площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. В среднем по стране прибавка оказалась куда ниже - всего 14%.

- Каждый второй ТЦ в России находится в зоне риска из-за высокой закредитованности и снижения доходов, - пишут «Известия».

Некоторые эксперты полагают, что в зоне риска находятся до 75% крупных торговых центров. И чем ниже в них проходимость, чем меньше количество арендаторов, тем выше шансы закрыться. Выйти из ситуации, считают аналитики рынка коммерческой недвижимости, смогут лишь сети, владеющие несколькими ТЦ с высоким «трафиком» посетителей.