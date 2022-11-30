Правительство Петербурга закупит более 250 квартир для сирот и льготников

КИО проводит аукционы для приобретения «социальных» квартир в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Санкт-Петербурга приобретет более 250 квартир для льготников и детей-сирот. Так, уже 1 декабря 2022 года на электронных аукционная будут выбраны поставщики социальных квартир. Об этом рассказали в Смольном.

- В первый день зимы определятся поставщики более 240 квартир для льготников. Из них 192 однокомнатные, еще 27 двухкомнатные и 22 двух или трехкомнатные. Эти квартиры должны быть введены в эксплуатацию до конца года, - рассказали в комитете имущественных отношений Петербурга.

Также же объявлен новый конкурс на приобретение 12 квартир для детей-сирот. Жилье должно находиться в многоквартирных домах, а срок ввода в эксплуатацию не позднее 2024 года.

Важно, что все квартиры должны быть в новых домах и оборудованы всем необходимым, в том числе иметь чистовую отделку.