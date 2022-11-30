Из-за переезда «Газпрома» в «Лахта Центр» могут освободиться 15% офисов Петербурга

«Газпром» переедет в «Лахта Центр» Фото: Олег ЗОЛОТО

После переезда «Газпрома» в «Лахта Центр» в Петербурге освободятся 15% офисов. На территории площадью в 210 тысяч квадратных метров смогут разместиться от 10,5 до 14 тысяч сотрудников. При этом, только на одного человека рассчитаны 15-20 квадратных метров офиса.

- Высокая вероятность, что офисы будут освобождены постепенно, а не одномоментно. При этом места могут занять другие структуры «Газпрома», а также их подрядчики или партнеры. И тогда не будет резкого увеличения доли свободных офисов, - пишет «Интерфакс» со ссылкой на Nikoliers.

В первом случае 13-14% офисов будут оставаться свободными три-четыре года. Во втором случае вакантность 9-10% офисов сохранится до конца 2023 года, и, возможно, до 2026 года. Сейчас в собственности «Газпрома» находятся 890 тысяч квадратных метров офисных площадей.