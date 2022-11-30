Две машины разбились всмятку в ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Жесткое ДТП произошло на трассе в Гатчинском районе Ленобласти / Фото: Прокуратура ЛО

Жуткая авария произошла на трассе в Ленинградской области. Вечером 30 ноября 2022 года на Парицком шоссе в Гатчинском районе столкнулись два легковых автомобиля. Удар оказался очень сильный. Обе машины разбиты всмятку. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

- В Гатчинском районе на Парицком шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, - рассказали в ведомстве.

Есть ли пострадавшие или погибшие в страшной аварии, на данный момент не сообщается. Но судя по фотографиям с места происшествия, без травм точно не обошлось. Одна из машин буквально превратилась в груду металлолома.

На данный момент на месте работают спасательные службы, а также прокурор. Городской прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании указанной автомобильной дороги.