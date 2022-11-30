Жители домов на улице Есенина в Петербурге пожаловались на холод в квартирах

Жители домов на улице Есенина пожаловались на холод в квартирах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители нескольких домов на улице Есенина замерзли в квартирах перед самым началом зимы. Как выяснилось, специалисты проводят плановую реконструкцию теплосети. Только вот сами жильцы домов возмущены, что работы проводятся именно в ноябрьские холода.

- 30 ноября в Приморском районе проводятся плановые работы по врезке трубопровода магистральной тепловой сети в рамках реконструкции на улице Савушкина. Поэтому 29 домов переведены на теплоснабжение по пониженным параметрам, - объяснили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

На предприятии также сообщили, что плановые работы завершатся к восьми вечера 30 ноября. И отопление в эти дома будет подаваться в штатном режиме.

Работы по улице Савушкина уже завершены. Их проводили до двух часов ночи 30 ноября. Полностью реконструкцию завершат в октябре следующего года. Качество теплоснабжения повысится в 32 зданиях, в том числе в четырех детских учреждениях и двух школах.

В пресс-службе предприятия напомнили, что плановые работы могут проводиться, если температура воздуха не ниже -5 градусов.