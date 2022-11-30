Новым поездам типа «Балтиец» для синей ветки метро дадут другое название

Новые вагоны подземке будут поставлять вплоть до 2031 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые поезда для второй линии петербургского метро, которые разработают на основе «Балтийцев», будут носить другое название. Для нового подвижного состава синей ветки скоро напишут отдельное техническое задание.

Поезда для второй ветки будут отличаться от «красных» коллег, прежде всего, цветом - основным оттенком для оформления будет синий.

- Поезд будет разрабатывать тот же производитель, ТМХ и Октябрьский электровагоноремонтный завод. Но называться поезд будет по-другому. «Балтиец» был приурочен к станции «Балтийская», к тематике балтийского флота. Теперь мы прибегнем к опросу пассажиров или придумаем название сами, - уточнили «Комсомолке» в пресс-службе метро.

Опыт обкатки красных «Балтийцев» поможет разработчикам усовершенствовать модель так, чтобы через несколько лет он смог отвечать требованиям времени. Точно известно, что в вагонах обустроят USB-зарядки, которые так просили горожане. Зарядками оснастят и уже курсирующие на первой линии поезда.

В технические нюансы метро и завод пока не углублялись – чем будут отличаться новые вагоны, станет понятно позднее. Поставка поездов входит в прежний контракт сторон: до 2031 года в метро должны поставить 950 новых вагонов.