Более 130 операций по трансплантации органов провели в Петербурге в 2022 году

Большая часть пациентов нуждается в пересадке почки. Фото: Комитет по здравоохранению

В Петербурге с начала 2022 года провели 137 операций по трансплантации органов. Чаще всего проводились операции по трансплантации почки, печени и сердца. Таким образом, количество операций выросло более чем на 40% по сравнению с прошлыми годами.

- В 2020 году было проведено всего 95 таких операций, а в 2021 – 96. Сейчас в Северной столице всего девять медицинских учреждений проводят трансплантацию донорских органов: четыре федеральных и пять городских, - рассказали в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

Сейчас в Петербурге в листе ожидания трансплантации органов находятся 668 человек. Большая часть пациентов нуждается в пересадке почки. Но донорских органов для трансплантации не хватает – это и есть главная проблема современной трансплантологии.

До конца 2023 года планируется, что проведение операций по пересадке органов будет проводиться еще в двух больницах - в Городской больнице №15 и Городской больнице №40.