Полицейские не выпускали людей из бизнес-центра на Софийской улице в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О происшествии в бизнес-центре 30 ноября сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Они рассказали, что сотрудники ОМОН или Росгвардии не выпускают их из здания и не сообщают, в чем причина.

- На Софийской улице, дом 6, ОМОН или Россгвардия не выпускают из бизнес-центра. Причины не раскрывают, - написал свидетель случившегося в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что около входа и выхода в здание стоят мужчины в темно-синей форме и в масках. В холле помещения столпились люди, которые ждут, когда ситуация разрешится. В комментариях пользователи предположили, что это полицейские.

Напомним, ОМОНовцы оцепили здание завода Toyota днем, 30 ноября. Никого из сотрудников предприятия не выпускали и не впускали на территорию. Как выяснилось, сотрудники правоохранительных органов проверяли там соблюдение законодательства.