Волонтеры ищут 75-летнего жителя Ленобласти, пропавшего две недели назад

Волонтеры ищут 75-летнего жителя Ленобласти. Фото: Лиза Алерт

Во Всеволожском районе Ленинградской области пропал 75-летний мужчина. На его поиски отправятся добровольцы. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разместили в своем сообществе во «ВКонтакте» ориентировку с фотографией пропавшего пенсионера.

- Житель Ленобласти 1947 года рождения пропал 16 ноября. С того дня нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую распространяют пользователи в социальных сетях.

Как сообщили близкие пропавшего пенсионера, его рост составляет 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами с проседью, глаза карие. В день пропажи на нем была надета черная куртка, голубые джинсы, черные ботинки и черная шапка.

Сейчас волонтеры отряда «Лиза Алерт» занимаются поиском добровольцев, которые готовы отправиться на поиски жителя Ленобласти.