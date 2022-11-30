Петербуржцы выплатили 1,2 млн рублей штрафов за распитие алкоголя в общественных местах

Судебные приставы взыскали деньги с 6 тысяч должников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За 2022 год шесть тысяч петербуржцев оштрафовали за распитие алкоголя или употребление наркотиков в общественных местах. Общая сумма штрафов составила 1,2 миллиона рублей. Нарушители принудительно рассчитались с государством.

- Так, например, петербуржцец выпивал под окнами жилого дома во Фрунзенском районе, и на него пожаловались соседи. Сотрудники полиции составили протокол, - рассказали в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Исполнительный лист о принудительном списании поступил на исполнение судебным приставам, и задолженность была списана с банковского счета должника.

За 11 месяцев 2022 года 2,5 тысячи жителей Петербурга появлялись в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. На этих нарушителей полицейские тоже составляли протоколы. Им выписаны штрафы на сумму 411 тысяч рублей.

Напомним, за 2022 год нетрезвые водители из Петербурга выплатили почти 90 миллионов штрафов. За нетрезвую езду с января по октябрь этого года года были наказаны 2602 водителя