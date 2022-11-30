Женщина погибла из-за ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Обе машины разбились. Фото: телеграмм-канал ДТП и ЧП СПб

Сотрудники полиции проводят проверку после смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти, которое произошло 30 ноября. В происшествии пострадали четыре человека, а одна женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении, погибла.

- ДТП случилось вечером на дороге Гатчина-Ополье. Водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Део Нексия», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП погибла пассажир второго автомобиля. В этой же машине находились дети: одному ребенку четыре года, а другому – семь лет. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Оба водителя автомобилей пострадали еще сильнее. Их состояние специалисты оценили как тяжелое. Сотрудники полиции проводят проверку после происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.