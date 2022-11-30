Водитель «Лады» пострадал из-за столкновения с трамваем в Петербурге

Жесткое ДТП случилось на проспекте Авиаконструкторов. Фото: телеграмм-канал ДТП и ЧП СПб

Жесткое ДТП произошло в Приморском районе Петербурга вечером 30 октября. Об этом сообщил очевидец в телеграмм-канале «ДТП и ЧП СПб».

- Серьёзное ДТП на проспекте Авиаконструкторов, LADA при развороте залетела под трамвай, - написал свидетель произошедшего в мессенджере.

В телеграмм-канале также сообщается, что водитель, возможно, получил перелом позвоночника. На опубликованных кадрах видно, как свидетели аварии пытаются помочь пострадавшему мужчине. Его вытащили из машины и положили на землю.

Напомним, в Гатчинском районе в этот же день случилось смертельное ДТП. Из-за столкновения двух автомобилей погибла женщина, которая находилась на пассажирском сидении. В происшествии пострадали двое детей, их госпитализировали. Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.