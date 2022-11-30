Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 19:46

Водитель «Лады» пострадал из-за столкновения с трамваем в Петербурге

Мужчина травмировал позвоночник
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жесткое ДТП случилось на проспекте Авиаконструкторов. Фото: телеграмм-канал ДТП и ЧП СПб

Жесткое ДТП случилось на проспекте Авиаконструкторов. Фото: телеграмм-канал ДТП и ЧП СПб

Жесткое ДТП произошло в Приморском районе Петербурга вечером 30 октября. Об этом сообщил очевидец в телеграмм-канале «ДТП и ЧП СПб».

- Серьёзное ДТП на проспекте Авиаконструкторов, LADA при развороте залетела под трамвай, - написал свидетель произошедшего в мессенджере.

В телеграмм-канале также сообщается, что водитель, возможно, получил перелом позвоночника. На опубликованных кадрах видно, как свидетели аварии пытаются помочь пострадавшему мужчине. Его вытащили из машины и положили на землю.

Напомним, в Гатчинском районе в этот же день случилось смертельное ДТП. Из-за столкновения двух автомобилей погибла женщина, которая находилась на пассажирском сидении. В происшествии пострадали двое детей, их госпитализировали. Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.