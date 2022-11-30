Суд отправил в колонию петербуржца за поджог двух автомобилей Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который поджег чужой автомобиль в Выборгском районе. Инцидент случился в апреле этого года на улице Пархоменко. Петербуржец просто подошел к машине «Тойота Королла» и бросил под нее зажженную емкость с воспламеняющейся жидкостью.

- Мужчина причинил ущерб владельцу автомобиля. Сумма ущерба составила 625 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Пламя от «Тойоты» перекинулось на автомобиль, который стоял рядом. Поэтому по вине поджигателя вспыхнула еще и «Тойота Ланд Крузер 150». Ущерб собственнику машины составит более 530 тысяч рублей.

Суд назначил обвиняемому лишение свободы на один год и шесть месяцев. Это время петербуржец проведет в исправительной колонии-поселении. Решение суда пока еще не вступило в законную силу.