Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья30 ноября 2022 21:12

Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка исполнилось шесть лет

Хищница праздновала День рождения 30 ноября
Анастасия НУРАДИЛОВА
На праздник медведице подарили угощения. Фото: Ленинградский зоопарк

На праздник медведице подарили угощения. Фото: Ленинградский зоопарк

Полярная медведица из Ленинградского зоопарка 30 ноября праздновала свой День рождения. Красавице по имени Хаарчаана исполнилось шесть лет. В честь праздника сотрудники зоопарка приготовили для нее подарки.

- Мы празднуем День рождения Хаарчааны каждый год и постоянно стараемся удивить и порадовать нашу любимицу. 30 ноября мы упаковали в коробки любимые игрушки полярной медведицы, а еще угостили ее лакомством – красивым желе с фруктами и ягодами. Не обошлось и без любимой рыбки, - рассказали работники зверинца.

Хищница родилась 30 ноября в якутском зоопарке Орто-Дойду. А потом ее привезли в Петербург. С тех пор жители и гости города наблюдали за взрослением белой медведицы. Обаятельная Хаарчаана никогда не оставалась без внимания.

Праздничная программа в честь Дня рождения хищницы пройдет 4 декабря. Посетителям зоопарка покажут праздничное кормление медведицы, а дети смогут даже перевоплотиться в медвежат с помощью аквагрима.