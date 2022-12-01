Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка исполнилось шесть лет

На праздник медведице подарили угощения. Фото: Ленинградский зоопарк

Полярная медведица из Ленинградского зоопарка 30 ноября праздновала свой День рождения. Красавице по имени Хаарчаана исполнилось шесть лет. В честь праздника сотрудники зоопарка приготовили для нее подарки.

- Мы празднуем День рождения Хаарчааны каждый год и постоянно стараемся удивить и порадовать нашу любимицу. 30 ноября мы упаковали в коробки любимые игрушки полярной медведицы, а еще угостили ее лакомством – красивым желе с фруктами и ягодами. Не обошлось и без любимой рыбки, - рассказали работники зверинца.

Хищница родилась 30 ноября в якутском зоопарке Орто-Дойду. А потом ее привезли в Петербург. С тех пор жители и гости города наблюдали за взрослением белой медведицы. Обаятельная Хаарчаана никогда не оставалась без внимания.

Праздничная программа в честь Дня рождения хищницы пройдет 4 декабря. Посетителям зоопарка покажут праздничное кормление медведицы, а дети смогут даже перевоплотиться в медвежат с помощью аквагрима.