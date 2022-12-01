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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 21:33

Автомобиль «Субару» загорелся в Василеостровском районе Петербурга

В машине вспыхнул моторный отсек
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжала одна пожарная машина

На место ЧП выезжала одна пожарная машина

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Легковой автомобиль загорелся в Василеостровском районе Петербурга вечером 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о горящем автомобиле «Субару» на Среднем проспекте Васильевского острова поступило в 23:39. На место пожара незамедлительно выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что в машине горит моторный отсек. Площадь пожара составила два квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать огонь почти через 20 минут, в 23:57.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место возгорания выезжала одна пожарная машина. Огонь тушили пять спасателей.

Напомним, 30 ноября суд вынес приговор петербуржцу, по вине которого сгорели две иномарки. Мужчина хотел поджечь только один автомобиль, но пламя перебросилось на другую машину. В итоге, мужчина проведет полтора года в колонии.