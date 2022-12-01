30 ноября мост открыли после ремонта, а с 1 декабря по Биржевому пойдут автобусы. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 1 декабря 2022 года: мы собрали главные события минувших суток. Основным из них стало открытие после капитального ремонта Биржевого моста. Он был закрыт для транспорта и пешеходов 14 месяцев. Но теперь проезд снова свободен. С 1 декабря по мосту пошли автобусы, а троллейбусы пустят с 15 числа.

Другой громкой новостью стал неожиданный визит силовиков на петербургский завод «Тойота» в Шушарах. Предприятие, работавшее последний день в своей 15-летней истории, внезапно оцепил ОМОН. Рабочих не впускали и не выпускали, а внутри работала прокуратура.

Позднее появилось объяснение, что представители прокуратуры, Ростехнадзора, а также налоговой и трудовой инспекции проверяли соблюдение десятка параграфов законодательства. Были в числе визитеров и чиновники ФГУП «НАМИ», в собственность которого перешел петербургский завод «Ниссан».

Кроме этого, главный синоптик Петербурга дал прогноз на декабрь. Он будет холодным и почти бесснежным. Но о погоде на Новый год Александр Колесов не проговорился: еще рано.

А в Ленобласти суд удовлетворил иск об оспаривании решения о мобилизации. Такое произошло в России впервые.