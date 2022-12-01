Без снега и до 5 градусов мороза обещают в Петербурге в четверг, 1 декабря

Зима пришла в Петербурге без снега. А ведь обещали. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обещанное синоптиками похолодание придет в Петербург не 1 декабря, а на день позже. И будет не столь заметным, как предполагалось. В наступивший четверг снега в городе не будет, а термометры покажут в районе 4-5 градусов ниже ноля. Красивое начало зимы пока откладывается.

- Санкт-Петербург находится на северо-западной периферии антициклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В Течение дня в городе термометры покажут -3...-5 градусов, на окраинах и в пригородах может быть на градус холоднее. А в Ленинградской области разброс заметнее: от -2...-7 в западных районах до -8...-13 в восточных.

Атмосферное давление окажется все также очень высоким и составит 779 мм ртутного столба. Ветер южный, от слабого до умеренного.

В пятницу в Петербурге будет около - 10 градусов ночью и -7 - днем.