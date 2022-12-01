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НовостиОбщество1 декабря 2022 5:26

С 1 декабря в Петербурге повысились тарифы на услуги ЖКХ

Следующее подорожание «коммуналки» обещают отложить на полтора года
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
С 1 декабря произошло внеочередное повышение тарифов на ЖКХ.

С 1 декабря произошло внеочередное повышение тарифов на ЖКХ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря в Петербурге, как и по всей России, произошло внеочередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Решением правительства, изменение ставок перенесли на полгода раньше, с 1 июля 2023 года на декабрь 2022-го. В Северной столице цены повысились в среднем на 8,5%.

- Для всех регионов предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги был утвержден в размере 9%. Однако суммарный платеж в Санкт-Петербурге вырастет не более чем на 8,5%, - сообщала ранее пресс-служба Комитета по тарифам, утвердившем окончательные ставки.

В Смольном обещают, что цены установлены на ближайшие полтора года. Следующий пересмотр тарифов должен произойти лишь 1 июля 2024-го. Впрочем, окончательное решение принимает правительство России.

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