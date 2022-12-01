ДТП с фурами собрало пробку на КАД перед Вантовым мостом

Два ДТП собрали две большие пробки на внутренней стороне КАД. Фото: Яндекс.Карты.

ДТП с участием двух фур собирает пробку на внутреннем кольце КАД перед Вантовым мостом. Авария уже привела к затору длиной более полутора километров, а также почти остановила движение на развязке, при въезде на КАД с Октябрьский набережной.

- Около 8 утра. Фуры в крайнем правом ряду, - пишут автомобилисты в сообщениях о ДТП на Яндекс.Картах.

Из-за аварии пробка растянулась от поста ДПС в Новосаратовке до въезда на Вантовый мост. Но этим проблемы на внутреннем кольце не заканчиваются. Сразу после моста начинается новая пробка. Она тянется до Купчино. А общая длина затора достигает почти шести километров.

Причиной также стало ДТП, произошедшее в левом ряду перед съездом на Витебский проспект.