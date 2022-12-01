Потолок кафе обрушился в БЦ «Атлантик Сити» в Петербурге

В кафе ночью рухнул потолок. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы в соцсетях сообщают об обрушении подвесного потолка в одном из кафе, расположенном в бизнес-центре «Атлантик Сити» на улице Савушкина. По словам свидетелей ЧП, все произошло, когда кафе было закрыто, поэтому посетители не пострадали.

- Вот такое «доброе утро» в БЦ «Атлантики Сити». Сегодня посетители будут без кофе, - сообщают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

После происшествия вход в кафе огородили, сейчас в причинах происшествия разбирается администрация бизнес-центра.

Учитывая, что бизнес-центра находится у станции метро «Беговая», печально известной своими протечками, пользователи соцсетей начали шутить, что «болезнь» может быть заразной и у кафе тоже протекла крыша.