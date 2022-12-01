Банду контрабандистов-наркодельцов из Петербурга отправили под суд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге под суд отправили банду контрабандистов-наркодельцов, которые из-за границы приобретали сильнодействующие вещества, а в аптеках, по поддельным рецептам, покупали лекарства. Организовали нелегальный бизнес два человека, которые обвиняются по трем статьям. Об этом 1 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В сентябре прошлого года был задержан мужчина, который получал посылку. В посылке находилось около килограмма сильнодействующего вещества. Спустя время была задержана его пособница, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что с января по сентябрь 2021 года парочка продавала вещества через закладки. Также они использовали поддельные рецепты на сильнодействующие лекарства и покупали их в аптеках. Оперативники проверили 43 торговые точки, в которых изъяли 84 поддельных рецептурных бланка. При этом работники аптек не были осведомлены о фактах фальсификации.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.