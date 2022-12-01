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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 7:17

Кальянщик пострадал при взрыве аэрозольного баллончика в караоке-баре на Петроградской стороне

Освежитель воздуха лопнул из-за жара от тепловой пушки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Кальянщик пострадал при взрыве баллончика в караоке-клубе.

Кальянщик пострадал при взрыве баллончика в караоке-клубе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Молодой мастер-кальянщик попал ожогами в НИИ имени Джанелидзе прямо с работы. В ночь на 1 декабря 21-летнего парня увезли из караоке-клуба, расположенного на Петроградской стороне. Работник заведения пострадал в результате взрыва баллончика с освежителем воздуха.

- Сообщение о происшествии на Малой Посадской поступило 1 декабря в 1:12 ночи, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, все произошло в подсобном помещении клуба. Тепловая пушка нагрела аэрозольный баллончик, который не выдержал давления и лопнул с воспламенением содержимого. Оказавшийся рядом кальянщик получил ожоги лица и рук, всего - 15% тела.

Пострадавшего госпитализировали в средне-тяжелом состоянии. По факту ЧП начата проверка.