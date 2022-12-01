Более 2,8 тысяч заявок на трудоустройство дворниками в Петербурге поступило с начала ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург с Нового года перейдет на новую систему уборки дворов. Это значит, что теперь отвечать за чистоту будут не управляющие компании, а непосредственно город. Еще месяц назад власти Северной столицы сообщали, что в городе не хватает 5 тысяч дворников, однако за это время на вакансии откликнулись более 2,8 тысяч человек. Об этом 1 декабря 2022 года в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

- Мы реформирует отрасль в части содержания дворов. Помимо того, что купили технику, стали повышать престиж профессии дворника, - отметил Повелий.

Так, вице-губернатор рассказал, что работникам ручного труда обещают достойную зарплату и условия труда, спецодежду и жилье.

- С 4 ноября мы начали массированно информировать граждан об этом, что открыты вакансии. За это время поступило более 2,8 тысяч заявок на трудоустройство. Уверен, что до января закроет нехватку дворников, - добавил вице-губернатор.