Новый способ информирования автомобилистов об уборке снега во дворах появится в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Началась зима. И самый главный вопрос жителей Санкт-Петербурга - не утонет ли город в сугробах. 1 декабря 2022 года в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) вице-губернатор Анатолий Повелий рассказал о том, то Северная столица переходит на новую систему уборки дворов. В частности, сейчас разрабатывается новая система для информирования автомобилистов об уборке во дворах.

- Сейчас думаем, как правильно выстроить коммуникацию с жителями. Где должен быть этот информационный стенд? Также обдумываем пилотную идею – установку в подъездах информационных экранов, - рассказал Повелий.

Также в эфире Радио слушатели предложили свою идею - рассылать СМС-сообщения. Повелий отметил, что рассмотрят это предложение, однако в СМС есть ряд сложностей.