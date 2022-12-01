Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 7:47

Новый способ информирования автомобилистов об уборке снега во дворах появится в Петербурге

Об этом в в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал Анатолий Повелий
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Новый способ информирования автомобилистов об уборке снега во дворах появится в Петербурге

Новый способ информирования автомобилистов об уборке снега во дворах появится в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Началась зима. И самый главный вопрос жителей Санкт-Петербурга - не утонет ли город в сугробах. 1 декабря 2022 года в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) вице-губернатор Анатолий Повелий рассказал о том, то Северная столица переходит на новую систему уборки дворов. В частности, сейчас разрабатывается новая система для информирования автомобилистов об уборке во дворах.

- Сейчас думаем, как правильно выстроить коммуникацию с жителями. Где должен быть этот информационный стенд? Также обдумываем пилотную идею – установку в подъездах информационных экранов, - рассказал Повелий.

Также в эфире Радио слушатели предложили свою идею - рассылать СМС-сообщения. Повелий отметил, что рассмотрят это предложение, однако в СМС есть ряд сложностей.