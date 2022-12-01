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НовостиОбщество1 декабря 2022 8:02

Мобилизованным предпринимателям Петербурга предоставят рассрочку на оплату аренды городских помещений

Добровольцам вовсе дадут отсрочку
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мобилизованные предприниматели из Петербурга получат рассрочку на оплату аренды городского имущества

Мобилизованные предприниматели из Петербурга получат рассрочку на оплату аренды городского имущества

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга поддержал предпринимателей, которые были мобилизованы и отправились в зону СВО. Так, бизнесменам, которые арендуют помещениях городского имущества, предоставят рассрочку на оплату. Об этом 1 декабря 2022 года сообщили в Смольном.

- Сегодня необходимо поддержать наших воинов. В городе действует ряд мер поддержки как самих призванных в ходе частичной мобилизации, так и их семей, - сказал губернатор Александр Беглов.

Так, предприниматели, которые сейчас мобилизованы, после возвращения смогут вносить оплату по аренде городского имущества за период прохождения военной службы равными платежами не чаще одного раза в месяц или квартал, в зависимости от платежного периода. А бизнесмены, которые отправились в зону СВО в качестве добровольцев, вовсе получат отсрочку по оплате.