Мобилизованным предпринимателям Петербурга предоставят рассрочку на оплату аренды городских помещений

Мобилизованные предприниматели из Петербурга получат рассрочку на оплату аренды городского имущества Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга поддержал предпринимателей, которые были мобилизованы и отправились в зону СВО. Так, бизнесменам, которые арендуют помещениях городского имущества, предоставят рассрочку на оплату. Об этом 1 декабря 2022 года сообщили в Смольном.

- Сегодня необходимо поддержать наших воинов. В городе действует ряд мер поддержки как самих призванных в ходе частичной мобилизации, так и их семей, - сказал губернатор Александр Беглов.

Так, предприниматели, которые сейчас мобилизованы, после возвращения смогут вносить оплату по аренде городского имущества за период прохождения военной службы равными платежами не чаще одного раза в месяц или квартал, в зависимости от платежного периода. А бизнесмены, которые отправились в зону СВО в качестве добровольцев, вовсе получат отсрочку по оплате.