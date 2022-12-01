Обварившийся труп человека с ножевыми ранениями нашли в подвале в Петербурге

Полусваренный труп с ножевыми ранениями нашли в подвале в Веселом Поселке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли обварившийся труп человека в подвале дома в Веселом Поселке. Находку сделал рано утром 30 ноября 2022 года аварийный мастер ЖКС одного из домов в Невском районе, после чего позвонил в полицию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп с признаками насильственной смерти обнаружен в Невском районе. Около 6 часов утра аварийный мастер ЖКС нашел мертвеца в подвале дома 50/2 по улице Подвойского. Тело лежало за элеватором на трубах, - рассказал источник.

Прибывшие на место специалисты осмотрели тело неизвестного человека и обнаружили на нем два ножевых ранения на животе, а также сильные ожоги в верхней части тела. Помимо этого на лице были ссадины и гематомы.

На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти и личности умершего.