Военнослужащий из Кировского района Ленобласти погиб на Донбассе

Житель Ленобласти погиб в зоне проведения СВО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военный из Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского района, где жил Вадим Штромило. Соболезнования родным и близким погибшего выразил губернатор региона.

- В тяжелый час прощания разделяю боль огромной утраты с родными Вадима Николаевича Штромило. Соболезную его семье, друзьям, землякам жителям поселка Назия, - говорится в тексте обращения Александра Дрозденко.

Известно, что погибший военнослужащий был родом из Якутии, но многие годы жил и работал в Ленинградской области. Об отправке в зону проведения спецоперации мужчина написал в своих соцсетях в начале октября 2022 года.

Дата и место похорон Вадима Штромило станут известны позднее.