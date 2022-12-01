Ноябрь 2022 года в Петербурге стал самым холодным за последние 6 лет

Ноябрь в Петербурге стал самым холодным за последние 6 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги ушедшего ноября 2022 года. Оказалось, что последний осенний месяц этого года оказался самым холодным за шесть лет. Средняя температура воздуха составила всего плюс 0,5 градусов. Об этом синоптик сообщил 1 декабря 2022 года.

- Тут надо еще раз отметить то значительное похолодание, которое произошло во второй половине месяца и внесло существенные коррективы в итоги месяца. Так что отклонение от нормы составило минус 0,4 градуса, - отметил Колесов.

Но и было необычное в этом ноябре. Так, начало месяца оказалось аномально теплым, после чего погода резко ушла в холод. Что касается солнца, то оно светило всего 8,4 часов в течение шести дней. А осадков оказалось мало - всего 48 мм, что 86 процентов от нормы.