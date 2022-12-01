Жители Петербурга могут оплатить долги за коммунальные услуги без начисления пени

Петербуржцы смогут оплатить долги за коммунальные услуги без начисления пени Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области на протяжении всего декабря смогут погасить свои долги по коммунальным услугам и не платить пени. Традиционно с 1 по 31 декабря "Водоканал" проводит акцию "В Новый год без долгов", чтобы простимулировать абонентов оплатить долги и помочь им сэкономить средства.

- Акция действует как для потребителей коммунальных услуг по прямым договорам в многоквартирных домах, так и для собственников жилых домов, заключивших договор с предприятием. Общее количество таких потребителей составляет более 360 тысяч, - рассказали в компании.

Сумма платежа будет снижена, если вся задолженность по холодному водоснабжению и водоотведению должна быть погашена добровольно до 31 декабря 2022 года. В противном случае, долг продолжит копиться уже в следующем году, в том числе и пени.