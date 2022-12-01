Проезд у Марсова поля в Петербурге ограничат с 3 декабря до середины апреля

В четырех районах Петербурга ограничат проезд с 3 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 3 декабря 2022 года введут ограничения движения в трех районах города. Так, до середины апреля будет ограничен проезд вдоль Марсова поля. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 3 декабря 2022 года по 15 апреля 2023 года будет ограничен проезд по Аптекарскому переулку от Круглого переулка до Миллионной улицы, по Миллионной улице от Аптекарского переулка до Марсова поля и по Марсову полю от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, - сообщили в инспекции.

В Адмиралтейском районе закроют проезд по четной стороне Малодетскосельского проспекта от Московского проспекта до Батайского переулка. Ограничение продлится 3 и 4 декабря.

В Выборгском районе с 3 по 6 декабря будет ограничено движение на Удельном проспекте от улицы Сергея Марго до Мышкинской улицы.

С 3 декабря по 7 января в Калининском районе будет ограничен проезд по улице Жукова от Феодоссийской улицы до дома 9 по улице Жукова.