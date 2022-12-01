Более 74 тонн табака и 360 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизами изъяли в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейскими пресечено использование поддельных специальных марок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли использование поддельных акцизных марок для табачных изделий. Промышляли этим две жительницы города и один мигрант. Об этом 1 декабря 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В местах хранения и сбыта табачной продукции проведены обыски. Обнаружено и изъято более 360 тысяч пачек и 24 тысяч банок трубочного и кальянного табака, свыше 74 тонн табачного сырья, семь тысяч литров ароматизаторов, жидкости для электронных сигарет и порядка пяти тысяч акцизных марок с признаками подделки, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всю сомнительную продукцию троица продавала оптом и через специальные магазины. На данный момент назначена экспертиза табачных изделий.

Один из задержанных отправлен под домашний арест, в отношении других избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий.