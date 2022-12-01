Петербуржцы выбрали имя для новорожденного ленивца в Ленинградском зоопарке

Жители Петербурга выбрали имя для маленького ленивца из зоопарка / Фото: Ленинградский зоопарк

Жители Санкт-Петербурга выбрали имя для новорожденного ленивца. Малыш появился на свет 10 октября в семействе Ирвина и Сони. Оказалось, что это мальчик. Тогда сотрудники зоопарка предложили горожанам самим подобрать лучшее имя для питомца, объявив конкурс. Итоги подвели 1 декабря 2022 года.

- В этот раз в конкурсе поучаствовало очень много посетителей: к 28 ноября мы насчитали 718 записок с разнообразными вариантами. Например, было много "вкусных" кличек – Блинчик, Кокос, Манго, Кумкват. А также часто предлагали назвать малыша в честь ленивцев-героев мультфильмов – Сида и Блица, - рассказали в зоопарке.

В итоге сотрудники, которые ухаживают за ленивцами, остановили свой выбор на имени Отто. Этот вариант предложил посетитель по имени Максим. Он получит в подарок два билета в зоопарк.