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НовостиЭкономика1 декабря 2022 12:16

Петербург не будет повышать ставки аренды городской недвижимости в 2023 году

В Смольном заметили, что рынок аренды находится не в лучшем состоянии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сначала была пандемия, потом санкции. Рынок аренды недвижимости переживает не лучшие времена.

Сначала была пандемия, потом санкции. Рынок аренды недвижимости переживает не лучшие времена.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга отказались от повышения арендных ставок на городскую недвижимость в 2023 году. Причиной для этого стала не самая лучшая ситуация на рынке аренды коммерческих помещений.

- В настоящее время на рынке аренды земельных участков наблюдается снижение деловой активности и превалирующее число закрытий бизнеса, - говорится в пояснительной записке к постановлению о тарифах, опубликованном на сайте городской администрации.

Причинами для отрицательной динамики на рынке аренды и продажи недвижимости, чиновники называют санкционное давление. Напомним, что после начала спецоперации, Россию покинули многие иностранные бренды и компании, из-за чего произошел отток арендаторов.

По оценке экспертов, около половины торговых центров из-за этого оказались под увеличенной долговой нагрузкой и могут полностью закрыться.