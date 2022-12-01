Петербург не будет повышать ставки аренды городской недвижимости в 2023 году

Сначала была пандемия, потом санкции. Рынок аренды недвижимости переживает не лучшие времена. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга отказались от повышения арендных ставок на городскую недвижимость в 2023 году. Причиной для этого стала не самая лучшая ситуация на рынке аренды коммерческих помещений.

- В настоящее время на рынке аренды земельных участков наблюдается снижение деловой активности и превалирующее число закрытий бизнеса, - говорится в пояснительной записке к постановлению о тарифах, опубликованном на сайте городской администрации.

Причинами для отрицательной динамики на рынке аренды и продажи недвижимости, чиновники называют санкционное давление. Напомним, что после начала спецоперации, Россию покинули многие иностранные бренды и компании, из-за чего произошел отток арендаторов.

По оценке экспертов, около половины торговых центров из-за этого оказались под увеличенной долговой нагрузкой и могут полностью закрыться.