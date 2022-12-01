Петербург отметил 100-летие со дня рождения выдающегося спортсмена Всеволода Боброва

Петербург отмечает 100-летие со дня рождения Всеволода Боброва Фото: Александр ГЛУЗ

1 декабря 2022 года Санкт-Петербург отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося спортсмена Всеволода Боброва. Он стал единственным игроком в истории, который был капитаном как футбольной, так и хоккейной сборных. С Петербургом очень много связывает спортсмена, тем более, что его детство и юности прошли в Сестрорецке. Об этом рассказали в Смольном.

- Он очень любил этот город, никогда не прерывал с ним связь. Мы чтим его память. В 2002 году в Сестрорецке ему установлен памятник, его именем названа улица. Ежегодно проводится Международный детский турнир по футболу «Кубок Всеволода Боброва», - отметил губернатор Александр Беглов.

В честь юбилея Боброва в Сестрорецке открыта выставка. В кинотеатре "Курортный" вечером состоится мероприятие в его память. Также днем к памятнику спортсмену были возложены цветы.