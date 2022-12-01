Петербуржцы продолжают собирать грибы ведрами и в заснеженных лесах

Три ведра грибов набрали в Курортном районе. Фото: vk.com/grib_spb

Петербургские грибники продолжают хвастаться богатым урожаем, собранным в пригородных лесах. И это не смотря на календарную зиму. В качестве доказательств, они публикуют фотографии полных ведер, набранных по снегу.

- 29 ноября. Прогулка по лесу два часа. Курортный район, - гласит подпись под снимком трех больших пластиковых ведер, полных трубчатых лисичек в группе "Грибы и Грибники СПб" ВКонтакте..

Именно эти грибы оказались самыми стойкими и дали урожай по осени. А теплое начало ноября помогло достоять им почти до календарной зимы. Там же, в Курортном районе, но двумя неделями ранее, был собран рекордный урожай лисичек. За полдня грибник собрал около 60 килограммов. Минус был только в одном: такую гору грибов пришлось чистить очень долго.

Напомним, что собирать и употреблять в пишу можно только те грибы, в безопасности которых вы полностью уверены.