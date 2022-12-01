Про легендарного футболиста Всеволода Боброва снимут фильм в Петербурге

Про Всеволода Боброва снимут фильм. Фото: "Википедия" / общественное достояние.

В Петербурге снимут документальный фильм о легендарном спортсмене, капитане сборных СССР по футболу и хоккею, Всеволоде Боброве. 1 декабря исполнилось ровно 100 лет со дня рождения игрока, жизнь которого тесно связана с Сестрорецком.

- Фильм документальный, но авторы включили в него и постановочные моменты. Студенты института сценических искусств исполнили роли мальчишек, показав, как играли в футбол в начале ХХ века, - пишет издание «Петербургский дневник».

Основой ленты станут воспоминания людей, живших рядом с Бобровым или игравших с ним.

Напомним, что Бобров родился в Моршанске в 1922 году, но в 1925-м его семья переехала в Сестрорецк, где отец маленького Севы получил работу на оружейно-инструментальном заводе имени Воскова.

Впоследствии сам будущий капитан сборных играл за команду завода и работал на нем. После начала войны семью Бобровых эвакуировали в Омск. Там Всеволод продолжил заниматься спортом, а в 1944 году оказался в московском ЦДКА (ЦСКА).