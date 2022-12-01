Новую велосипедную дорожку построят в Невском районе Петербурга

В Невском районе отремонтируют пешеходный мост и построят велосипедную дорожку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Невском районе Санкт-Петербурга построят новую велосипедную дорожку. Инициатива поступила от жителей района, которые обратились к губернатору города Александру Беглова во время личного приема граждан 1 декабря 2022 года.

- Жительница района обратилась с предложением обустроить на улице Коллонтай велосипедную дорожку от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности, - рассказали в Смольном.

На данный момент в районе уже есть дорожка для велосипедов протяженностью в пять километров. Она пролегает вдоль проспекта Большевиков, улицы Дыбенко и улицы Новоселов. Ее продолжение еще на три километра планируется сделать в 2024 году. Беглов прислушался к просьбе местных жителей и поручил построить велодорожку на улице Коллонтай в 2023 году.

Также по просьбе жителей района у маю 2023 года будет отремонтирован пешеходный мост через реку Оккервиль.