Крепкий мороз ударит в Петербурге в ночь на 2 декабря

Мороз до минус 11 градусов ударит в Петербурге в ночь на 2 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришла настоящая зима и сразу температура воздуха начала резко понижаться. Так, в ночь на 2 декабря 2022 года в городе ударит крепкий мороз. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Последние три ночи в Санкт-Петербурге были довольно теплыми - минимальная температура воздуха колебалась в пределах минус 2-5 градусов. А вот ночь предстоящая ожидается гораздо более холодной. Температурные показатели выйдут на уровень самых низких температур с начала холодного сезона, - рассказал синоптик.

Ночью температура воздуха опустится до минус 9-11 градусов. Днем тоже будет холодно - 6-8 градусов мороза. Такие температуры на 6-7 градусов ниже климатической нормы для первых декабрьских дней.

В выходные в Петербурге немного потеплеет, а в воскресенье ожидается небольшой снег.