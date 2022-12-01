Трех игроков «Зенита»дисквалифицировали на шесть игр за драку в матче со «Спартаком»

Малком и еще два зенитовца отстранены на шесть матчей Кубка России из-за драки. Фото: ФК "Зенит".

Три игрока петербургского «Зенита»: Малком, Родригао и Барриос дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России. Причиной стало участие в массовой драке, произошедшей во время последней кубковой игры с московским «Спартаком». Решение о наказании вынесла Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС.

- За неподобающее поведение команды «Зенит» и «Спартак» оштрафованы на 100 000 рублей каждая, - также сообщается в сообщении пресс-служба Российского футбольного союза.

Вместе с зенитовцами отбывать наказание будут и спартаковцы: Селихов, Николсон и Соболев. Ни те, ни другие не смогут сыграть в весенней стадии Кубка России.

Напомним, что сам матч был очень упорным. Основное время закончилось со счетом 0:0. Потом была драка. А уже затем по пенальти выиграл «Зенит» - 4:2.