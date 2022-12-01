Испытания автобусов на альтернативном топливе пройдут в Петербурге в 2023 году

В 2023 году в Петербурге пройдут испытания перспективных образцов автобусного транспорта на альтернативном топливе / Фото: Пассажиравтотранс

В 2023 году в Санкт-Петербурге пройдут испытания новых автобусов на альтернативном топливе. Образцы были представлены на международной выставке BW Expо в Москве. Известно, что транспорт использует электричество. Об этом 1 декабря 2022 года сообщили в «Пассажиравтотранс».

- В городе пройдет тестирование новейшей модели двухсекционного электробуса с ночной зарядкой и запасом хода от 100 километров. Конечная сборка новинки проведена на Невском заводе электрического транспорта в Петербурге, - рассказали на предприятии.

Новые автобусы вместительностью до 140 пассажиров. В салоне обустроены 38 сидячих мест с индивидуальным подогревом.

Помимо этого, в Петербурге протестируют двухсекционный автобус КамАЗ-6299-40-5Т, предназначенный для маршрутов с интенсивным пассажиропотоком. Двигатель транспорта работает на природном газе. Сам автобус рассчитан на 155 человек.