Спрос на новостройки в Петербурге упал на 43% за год

В Петербурге резко упал спрос на новостройки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спрос на новые квартиры в Петербурге упал на 43%. Аналитики рынка недвижимости сравнили показатели ноября 2021 года с ноябрем нынешним, и получили неутешительные цифры. Снижение интереса к новостройкам есть во многих городах России.

- Сокращение спроса на первичную недвижимость зафиксировано Во всех городах-миллионниках как за год, так и по сравнению с началом 2022 года, - пишет «РБК.Недвижимость».

Самое большое падение показала Казань(-68%), Ростов-на-Дону(-57,3%) и Москва(-55,8%). Петербург занял в антирейтинге восьмое место.

Эксперты отмечают, что снижение интереса к покупке квартир в новостройках связано с изменением экономической и общественно-политической обстановки. Те жители России, которые уехали из страны весной, летом и осенью 2022 года, стали продавать жилье со скидками. На вторичном рынке появилось множество интересных вариантов. Это привело к падению цен.

Также рынок новостроек притормозили банки, на время остановившие выдачу ипотечных кредитов или заметно ужесточившие требования к заемщикам.