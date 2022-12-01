Осень 2022 года в Петербурге оказалась холоднее нормы

Колесов подвел итоги осени 2022 года в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги минувшей осени 2022 года. В целом все показатели оказались вполне средними. Но осень оказалась холоднее, чем положено по климатической норме.

- Температура воздуха осени составила плюс 6,3 градусов, что на 0.2 градуса ниже нормы. Последняя холодная осень в Санкт-Петербурге в плюс 5,4 градусов была в 2016 году, - отметил синоптик.

Дожди, а после и снег в Петербурге на протяжении осени шли 67 дней. Всего выпало 186,7 мм осадков, что всего 105 процентов от нормы. А вот солнечных дней синоптики насчитали 47. При этом солнце светило 188,6 часов.

- Осень этого года практически повторяла осень прошлого года, только во второй половине ноября стало несколько холоднее, чем это было в прошлом году, но зима началась одинаково в самом конце осени, - добавил Колесов.