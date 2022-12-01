Володарский мост разведут в Петербурге в ночь на 2 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается технологическая разводка мостов. Несмотря на то, что сезон навигации в городе уже завершился, "Мостотрест" продолжает разводку для того чтобы проверить работу всех механизмов, а также пропустить суда. Так, в ночь на 2 декабря 2022 года в городе будет разведен Володарский мост.

- В ночь на 2 декабря будет проведена технологическая разводка Володарского моста для проводки судов, не успевших пройти акваторию Невы по погодным условиям, - рассказали на предприятии.

Разводка моста будет проводиться по обычному графику. Крылья поднимут в 2:00 часов. После намечена временная сводка с 3:45 до 4:15 часов. Снова мост наведут только в 5:45 часов. Однако разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.