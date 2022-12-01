В Ленобласти и Петербурге ускорятся электрички

Электрички в Ленобласти и Петербурге будут ездить быстрее Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пригородные электропоезда станут ездить быстрее в Петербурге и Ленобласти. Их график движения изменится с 11 декабря. Ускорятся электрички из Петербурга в Тосно и в Тихвин, а также из Волховстроя и Выборга в Петербург.

- Ускорение электричек стало необходимостью из-за роста пассажиропотока. Транспортное обслуживание пассажиров Ленобласти будет улучшено из-за использования скоростных качеств поездов, - отметил председатель Комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

«Ласточка» из Северной столицы в Тосно ускорится на 11 минут. А пригородные электропоезда станут быстрее на время от 21 минуты до 34 минут. В новом графике сказано, что с более высокой скоростью будут ездить восемь электричек.