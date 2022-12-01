Рекультивация свалки у деревни Малый Луцк в Ленобласти не состоится без федеральных денег

Рекультивация свалки вблизи деревни Малый Луцк в Ленобласти состоится в лучшем случае в 2023-2024 годы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленобласти одобрили рекультивации старой свалки, находящейся вблизи деревни Малый Луцк под Кингисеппом. Напомним, этот объект хранения твердых бытовых отходов не эксплуатировали с 2011 года. Но местные жители неоднократно просили избавить их от свалки раз и навсегда. Как пишет online47.ru, у чиновников на руках уже есть положительные заключения экологической и строительной экспертиз. Но есть нюанс, который мешает сдвинуть дело с мертвой точки – нужны деньги.

- Для рекультивации свалки запросили федеральные средства. Ответ должен прийти в конце 2022 года или в начале 2023-го. Стоимость всех мероприятий на земле оценили почти в 187 миллионов рублей, - рассказали в издании.

К слову, похожий проект рекультивации свалки ранее воплотили в жизнь в Сосновом Бору. По словам чиновников, сейчас там даже выращивают вкусные и безопасные помидоры. Если федеральные деньги выделят на рекультивацию отходов у Малого Луцка, то все работы обещают завершить в худшем случае в 2024 году.