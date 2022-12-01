Мандарины подорожали более чем на 60% к Новому году в Петербурге

Новогодние мандарины подорожали в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге перед самым Новым годом замечен рост цен на мандарины более чем на 60%. Год назад праздничные цитрусы стоили 150-170 рублей, и только некоторые сорта были по 250 рублей за килограмм. А в этом году 250 рублей – это средняя розничная цена для этих фруктов. Специалисты отмечают снижение продаж мандаринов на 10-15%.

- Цены повышены из-за неурожая мандаринов в этом году, а также из-за ухода из страны трех мировых лидеров морских контейнерных перевозок: швейцарской, датской и французской компаний, - пишет РБК со ссылкой на экспертов.

Специалисты отмечают, что подорожание ждет и другие оранжевые цитрусы – апельсины. Цены на них вырастут, но не так существенно, потому что проблем с их поставкой в Россию гораздо меньше, так как эти фрукты, в отличие от мандаринов, поставляют большее количество стран.