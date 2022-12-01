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НовостиОбщество1 декабря 2022 18:01

Новая партия уборочной техники доставлена в Петербург

Парк дорожных предприятий пополнили девять машин
Анастасия НУРАДИЛОВА
Парк дорожных предприятий пополнили девять машин

Парк дорожных предприятий пополнили девять машин

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новую партию уборочной техники доставили в дорожные предприятия города: всего девять машин калужского производства. Техника может работать в городском пространстве зимой и летом. Из-за специальной системы машины могут поворачиваться почти на 90 градусов.

- Машины специально разработаны для работы в узких проездах и переулках. В них установлена система навигации, которая позволяет мониторить полный цикл уборки в соответствии с технологическим заданием, - отметил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Вакуумные подметально-уборочные машины могут совершать поливомоечные, снегоочистительные, подметально-уборочные работы, а еще они умеют распределять антигололедные реагенты. Новая техника способна выполнять не только функции уборки, но и функции самосвала.

Напомним, в этом году парк дорожных предприятий пополнят 74 единицы техники.