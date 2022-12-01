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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 18:09

Кухня загорелась в однокомнатной квартире на Будапештской улице в Петербурге

Огонь тушили 15 спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место случившегося выезжали три пожарные машины

На место случившегося выезжали три пожарные машины

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однокомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга вечером 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в квартире на Будапештской улице поступило в 20:25. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Площадь пожара на кухне в однокомнатной квартире составила шесть квадратных метров. Пожарные смогли локализовать огонь в 20:47. Дальше проводились работы по ликвидации возгорания.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место случившегося выезжали три пожарные машины. Огонь в квартире тушили 15 сотрудников МЧС.